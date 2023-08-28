Проте замість того, щоб обговорювати першу перемогу українця нокаутом за 5 років, багато поціновувачів боксу сумніваються в її справедливості. На їх думку, у п'ятому раунді Дюбуа відправив Усика в нокдаун, який міг перерости в нокаут, а рефері засудив британця та зафіксував порушення правил.

До теми Про нокаут Дюбуа міг тільки мріяти: Усик прокоментував удар нижче пояса від британця

База від катмена Олександра Усика

Рас Анбер поділився емоціями після перемоги українця над Даніелем Дюбуа та закликав усіх сфокусуватися на перемозі Усика, а не вигадувати теорії змов, у яких деякі дійшли до маразму. Зокрема, тренер британця назвав Усика наркоманом, Дюбуа заявив, що фактор проведення бою в Польщі зіграв проти нього, а Чісора взагалі вважає, що таке суддівство було проявом расизму.

"Той удар не був за правилами, подивіться скриншот. Не розумію, чому ми взагалі повинні це обговорювати? Бо сказати, що удар був за правилами, значить назвати Усика, мужню людину – брехуном, що він симулював. Мені це вже набридло. Наскільки треба бути сліпим, щоб не побачити, що удар нижче пояса? І припиніть вважати, що удар нижче пояса – це лише влучання в мошонку. Це не єдине місце, яке є нижче пояса. Все, що нижче пупа – нижче пояса.

І тепер після домінування Усика в ринзі, він не пропустив ударів, показав майстер-клас перед 35-40 тисячами людей навколо – ви говорите, чи був той удар нижче пояса. Це безумство. Хлопець щойно захистив пояси у стилі майстер-класу проти жорсткого чувака. І всі: "Чи той удар змінив бій?" Нічого він не змінив. Хіба відтягнув момент нокауту Дюбуа", – сказав Анбер.



Удар Дюбуа нижче пояса / скриншот із трансляції

Зазначимо. Раніше фотодокази також продемонстрували Тоні Беллью та Олександр Красюк. Тому претензії прихильників Дюбуа виглядають дуже дивно.