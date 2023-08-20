Самое ожидаемое боксерское событие концовки лета состоится 26 августа. На стадионе "Tarczyński Arena" во Вроцлаве, где также будет играть свой следующий матч сборная Украины по футболу, на кону будут стоять все чемпионские пояса Александра Усика.

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Главное не пропустить мощный удар

За неделю до мегафайта украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко дал свой прогноз на бой. По его мнению, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) должен без проблем побеждать британского соперника Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

У меня, как и у всех, Усик фаворит в этом поединке. На мой взгляд, он должен пройти Дюбуа без проблем. Александр – профессионал своего дела, уверен, он покажет хороший бокс. Дюбуа не справится с его техническими и тактическими навыками. Также не буду оригинальным, если добавлю, что это тяжелый вес, и надо быть внимательным, но, уверен, Александр это и сам знает,

– сказал Деревянченко.

Украинский боксер также добавил, что не следил раньше за боями Дюбуа, а начал это только делать после того, как его объявили следующим соперником Усика. Он отметил, что технический класс британца нельзя сравнивать с уровнем мастерства украинца, а единственным шансом Дюбуа на успех может стать нокаут.

Отвечая на вопрос, является ли Усик доминантом хевивейта, украинец ответил безапелляционно:

Да, Усик это доказал в двух поединках с Джошуа. Он – абсолютный доминант хевивейта.

Справка. Последний бой Сергей Деревянченко провел 11 июня, в котором уступил за вакатный титул чемпиона WBC Silver Хайме Мунгии. Всего опытный украинский боксер провел на профессиональном уровне 19 боев, в которых одержал 14 побед.