Найочікуваніша боксерська подія кінцівки літа відбудеться 26 серпня. На стадіоні "Tarczyński Arena" у Вроцлаві, де також гратиме свій наступний матч збірна України з футболу, на кону стоятимуть всі чемпіонські пояси Олександра Усика.

Читайте також Габарити суперників вражають: Усик провів заключний спаринг напередодні бою з Дюбуа – фото

Головне не пропустити потужний удар

За тиждень до мегафайту український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко дав свій прогноз на бій. На його думку, чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має без проблем перемагати британського суперника Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

У мене, як і у всіх, Усик є фаворитом в цьому поєдинку. На мою думку, він має пройти Дюбуа без проблем. Олександр – професіонал своєї справи, впевнений, він покаже гарний бокс. Дюбуа не зможе впоратись з його технічними і тактичними навичками. Також не буду оригінальним, якщо додам що це важка вага, і треба бути уважним, але, впевнений, Олександр це і сам знає,

– сказав Дерев'янченко.

Український середньоваговик також додав, що не слідкував раніше за боями Дюбуа, а почав це тільки робити після того, як його оголосили наступним суперником Усика. Він зазначив, що технічний клас британця не можна порівнювати з рівнем майстерності українця, а єдиним шансом Дюбуа на успіх може стати нокаут.

Відповідаючи на питання, чи є Усик домінантом хевівейта, українець відповів безапеляційно:

Так, Усик це довів у двох поєдинках з Джошуа. Він – абсолютний домінант хевівейту.

Довідка. Останній бій Сергій Дерев'янченко провів 11 червня, у якому поступився за вакатний титул чемпіона WBC Silver Хайме Мунгії. Усього досвідчений український боксер провів на професійному рівні 19 боїв, у яких здобув 14 перемог.