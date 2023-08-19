26 августа обладатель титулов IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет обязательную защиту против "регулярного" чемпиона WBA Даниелем Дюбуа. На кону поединка будут стоять все чемпионские пояса украинца.

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Подготовка к бою на финишной прямой

Александр Усик очень тщательно готовится к встрече на ринге с 25-летним британцем. Украинский чемпион специально выбирал для спаррингов мощных боксеров, даже превосходивших габаритами Александра. Фотографию с заключительной спарринг-сессии тренировочного лагеря Усика опубликовала промоутерская компания K2 Promotions.

Александр Усик после финальной спарринг-сессии / facebook.com/K2Ukraine

Отметим, что во время спаррингов количество раундов может достигать 15, а продолжительность каждого до 4 минут. Кроме того, в тренировочных поединках украинец спарринговал одновременно с несколькими боксерами.

Кстати, соперник Александра тоже завершил тренировочный сбор, проходивший в горах Испании. Даниель Дюбуа после завершения подготовки сделал дерзкий прогноз на бой во Вроцлаве.

Важно! Бой Александра Усика и Даниеля Дюбуа состоится 26 августа на стадионе Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. Поединок рассудит рефери, уже работавший на реванше Усика и Джошуа.