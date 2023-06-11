В ночь на 11 июня на Toyota Arena в Онтарио состоялся бой экс-чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии и украинца Сергея Деревянченко. На кону 12-раундового поединка стоял вакантный пояс WBC Silver, пишет 24 Канал.

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Мексиканец вырвал победу у Деревянченко благодаря судьям

Мексиканский боксер имел заметное преимущество в антропометрии и возрасте, но 37-летний украинец сумел создать проблемы сопернику. Бой начался без разведки. Уже в первом раунде боксеры стали обмениваться ударами.

Сергею удалось несколько раз метко пробить по мексиканцу, не ожидавшему такого старта от украинца. Андердог сделал ставку на технический бокс, контролируя центр ринга и нанося акцентированные удары. Мунгия вынужден был спасаться в клинчах.

В 5-м раунде Деревянченко был близок к победе. Мексиканец едва устоял на ногах после мощных ударов Сергея.

Видео 5 раунда боя Деревянченко – Мунгия

В последних раундах усталость и возраст украинского боксера сказались. Мексиканец повысил темп и выглядел лучше. В последней 3-минутке Мунгия отправил Деревянченко в нокдаун ударом в печень. И все же украинский боксер сумел завершить этот непростой поединок.

Видео нокдауна в 12 раунде

Судьи единогласно отдали победу Хайме Мунгии: 115–112, 114–113, 114–113.

Важно! Сергей Деревянченко потерпел 4-е поражение в 5 последних поединках. А Хайме Мунгия довел число своих побед до 42-х и получил титул чемпиона WBC Silver.