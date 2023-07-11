Матч между сборными Украины и Англии в отборе на Евро-2024 состоится 9 сентября 2023 года. Поскольку этот матч нельзя будет провести в Украине из-за войны, местом проведет избранный польский город Вроцлав. Игра состоится на "Тарчински Арена".
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Этот стадион способен вместить на своих трибунах более 45 тысяч зрителей.
Матч Украина – Англия начнется в 19:00 по киевскому времени.
После матча против Англии сборная Украины 12 сентября сыграет на выезде против Италии.