Расизм стал важным фактором: Чисора сделал скандальное заявление по бою Усика против Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели бой во Вроцлаве за титулы украинского боксера. Претенденту не удалось воспользоваться своим шансом, после чего не стихает медийный шум из-за произошедшего в 5 раунде эпизода.

Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса и отправил его на настил. Рефери дал украинцу время восстановиться, ведь было нарушение правил. Далее Усик взял бой под полный контроль и нокаутировал Дюбуа джебом в голову в 9 раунде.

Читайте также О нокауте Дюбуа мог только мечтать: Усик прокомментировал удар ниже пояса от британца

В поражении Дюбуа замешан расизм

После боя у команды Дюбуа были все виноваты в поражении, кроме своего боксера. Так досталось Александру Усику, которого сравнили с наркоманом, а также обвинили "домашнее" судейство в приверженности Усику.

Казалось бы, дальше уже некуда, но Дерек Чисора попытался вывести скандал на новый уровень. Он заявил, что удар ниже пояса назвали нарушением правил из-за того, что вокруг были все белые, а значит, это было проявление расизма.

У нас есть черный парень, который дерется в белой стране с большим количеством белых людей вокруг. Рефери белый, судьи возле ринга белые. Чего вы ждали? Черному не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали,

– сказал британский боксер.

Напомним, что ранее 39-летний Чисора анонсировал свое завершение карьеры. По его словам, британцу осталось провести еще 3 поединка. В течение своих выступлений в профи он дважды боксировал против украинцев. Виталий Кличко и Александр Усик выходили с ним в ринг и побеждали скандального боксера.