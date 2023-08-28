Во всем виновата Польша: Дюбуа назвал причину своего поражения

После боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа продолжаются споры по поводу судейского решения в пятом раунде. Британский боксер прокомментировал его и назвал причину поражения.

Поединок прошел во Вроцлаве и закончился досрочно в девятом раунде. Первую победу нокаутом за 5 лет Александр Усик одержал благодаря джебу в голову.

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Чужие стены сыграли свою роль

Однако до решающего удара случился эпизод в пятом раунде. Британский боксер ударил ниже пояса соперника, поэтому Александр Усик оказался на настиле. Рефери дал ему время на восстановление, а команда Даниэля Дюбуа раздула скандал с этого, назвав решение судьи ошибочным, за что требует реванш.

Пропустив пресс-конференцию и отойдя от поражения, британский 25-летний боксер прокомментировал эпизод с ударом ниже пояса. Он заявил, что в бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком все было легально с его стороны, а рефери повлиял на итоговый результат.

Я думал: "Что происходит, это кричащий удар". Я сказал рефери, что поймал его, и это было не низко. В то время это была просто путаница. После этого я разочаровался и потерял импульс, вынужден был вернуться в бой и попытаться его подтолкнуть. Я столкнулся с этим на вражеской территории, но я не вышел за пределы своей лиги. Будь это в Англии, все было бы совсем иначе. Обстоятельства имеют большое значение – домашняя территория, домашнее преимущество,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что после боя Александр Красюк и Тони Беллью выложили фото, в которых ясно видно, что шорты Усика находились на разрешенной высоте, поэтому удар британца нельзя считать выполненным по правилам.