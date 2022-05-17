Бой готов к объявлению, – промоутер Джошуа о реванше с Усиком

Летом 2022 года поклонники бокса смогут увидеть второй поединок в противостоянии Александра Усика с Энтони Джошуа. Промоутер британца в очередной раз анонсировал дату.

Хирн: 23 июля, Ближний Восток – это, безусловно, лидер

Эдди Хирн в интервью The DAZN Boxing Show рассказал, как протекают переговоры по поводу реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Промоутер уверен, что 23 июля боксеры выйдут в ринг.

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Пока переговоры уже находятся на той стадии, когда боксеры могут выбирать себе спарринг-партнеров.

Надеюсь, что на этой неделе мы это сделаем. 23 июля Ближний Восток – это, безусловно, лидер. Еще ничего не сделано, не подписано, но до этого боя нам осталось девять-десять недель. Бой готов к объявлению и для того, чтобы позволить этим ребятам начать ругать спарринг-партнеров и готовиться к бою за абсолют в тяжелом весе.

– сказал Хирн.

Промоутер Джошуа еще раньше уверял, что вариант с Ближним Востоком более приоритетен, чем Великобритании. Все из-за лучшей финансовой части поединка.

Что касается абсолюта, то поединок за это звание должен был состояться против Тайсона Фьюри, но британец объявил об окончании карьеры после победы над Диллианом Уайтом. "Цыганский король" заявил, что никогда не выйдет на ринг против украинца. Но в боксерском круге полагают, что победитель реванша Усик – Джошуа заставит Фьюри возобновить карьеру.

По словам Александра Красюка, промоутера Усика, в случае победы Александр планирует стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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