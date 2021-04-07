Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) усиленно готовится к бою с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.

После тренировки Фьюри позировал с экс-чемпионом Фрэнком Бруно. Разница во внешнем виде между февральским Фьюри и апрельским не осталась незамеченной английской прессой и местными фанатами.

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В начале года Фьюри не беспокоился о тренировках и выглядел немного толстым. Но с тех пор непобедимый боксер продолжал тренироваться и начинал выглядеть все лучше и лучше, кардинально изменив свое тело.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри