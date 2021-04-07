Фьюри шокировал своей трансформацией перед боем с Джошуа: фото
Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) усиленно готовится к бою с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.
Источник:24 канал
После тренировки Фьюри позировал с экс-чемпионом Фрэнком Бруно. Разница во внешнем виде между февральским Фьюри и апрельским не осталась незамеченной английской прессой и местными фанатами.
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В начале года Фьюри не беспокоился о тренировках и выглядел немного толстым. Но с тех пор непобедимый боксер продолжал тренироваться и начинал выглядеть все лучше и лучше, кардинально изменив свое тело.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри
- На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.
- Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.
- Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта.
- По информации СМИ, боксеры имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.
- По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии.
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