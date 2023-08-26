Бывший чемпион мира Энтони Джошуа в своем последнем поединке уверенно победил финского боксера Роберта Хелениуса, нокаутировав его в седьмом раунде. В преддверии боя финн добровольно дал допинг-тест, результаты которого были обнародованы 25 августа.

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Хелениус создал себе проблемы

Результат теста не повлияет на результат, поскольку Хелениус был жестоко нокаутирован Джошуа. Однако Хелениусу следует готовиться к дисквалификации.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, ведущая дела Джошуа, обнародовала заявление по допинг-пробе финского боксера.

"Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) проинформировала Matchroom и Британский совет по контролю бокса, что Роберт Хелениус предоставил неблагоприятный результат анализа в рамках случайного антидопингового протокола.

Хелениус добровольно прошел тестирование в пятницу, 11 августа, перед проигрышем Энтони Джошуа. Результат тестирования стал известен только сегодня.

Matchroom ожидает решения соответствующих регулирующих органов относительно следующих шагов. Мы продолжаем поддерживать добровольное антидопинговое тестирование. Мы стремимся продвигать чистый и справедливый спорт для всех спортсменов", – говорится в заявлении Matchroom Boxing.

Напомним, что Роберт Хелениус в пожарном режиме заменил Диллана Уайта. "Похититель трупов" провалил допинг-тест за несколько дней до боя с британцем. Хелениус спас бой для Джошуа, который был на грани срыва, но сам поплатился из-за употребления запрещенных веществ.