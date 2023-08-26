Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа у своєму останньому поєдинку впевнено переміг фінського боксера Роберта Хеленіуса, нокаутувавши його у сьомому раунді. Напередодні бою фін добровільно здав допінг-тест, результати якого були оприлюднені 25 серпня.

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Хеленіус створив собі проблеми

Результат тесту не вплине на результат, оскільки Хеленіус був жорстоко нокаутований Джошуа. Проте Хеленіусу варто готуватися до дискваліфікації.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка веде справи Джошуа, оприлюднила заяву щодо допінг-проби фінського боксера.

"Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) проінформувала Matchroom та Британську раду з контролю боксу, що Роберт Хеленіус надав несприятливий результат аналізу в рамках випадкового антидопінгового протоколу.

Хеленіус добровільно пройшов тестування у п'ятницю, 11 серпня, перед програшем Ентоні Джошуа. Результат тестування став відомим лише сьогодні.

Matchroom очікує на рішення відповідних регулюючих органів щодо наступних кроків. Ми продовжуємо підтримувати добровільне антидопінгове тестування. Ми прагнемо просувати чистий та справедливий спорт для всіх спортсменів", – йдеться у заяві Matchroom Boxing.

Нагадаємо, що Роберт Хеленіус в пожежному режимі замінив Діллана Вайта. "Викрадач трупів" провалив допінг-тест за кілька днів до бою з британцем. Хеленіус врятував бій для Джошуа, який був на грані зриву, але сам поплатився через вживання заборонених речовин.