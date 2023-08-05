За несколько дней до боя появилась шокирующая информация – Диллиан Уайт провалил допинг-тест. Поэтому поединка против Энтони Джошуа не будет.

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Провалил допинг-тест

Уайт сорвал встречу и подставил бывшего соперника Александра Усика.

Через провальный тест 35-летнего британского боксера будет проведено полное расследование. Больше информации об этом событии организаторы вечера бокса сообщат позже.



Боя Джошуа – Уайт не будет / Фото Matchroom Boxing

Диллиан в одиночку лишил себя возможности взять реванш у Джошуа. В 2015 году британские боксеры уже боксировали на одном ринге. Тогда в 7-м раунде техническим нокаутом победил Энтони.

До этого сорванного поединка Джоша дважды был свергнут Усиком, после чего по единогласному решению судей победил соперника из США Джермейна Франклина

Что касается Уайт, то виновник срыва в ноябре 2022 года был сильнее того же Франклина, которого победил с раздельным решением судейских записок.