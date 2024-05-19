Украинец считался андердогом этого поединка. Однако он смог удивить боксерское сообщество и в очень конкурентной борьбе и одержал победу в 12-раундовом бою.

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Как команда Усика болела за Беринчика

Она досталась Беринчику раздельным решением рефери. По результатам судейских записок он победил со счетом – 115:113, 116:112, 112:116.

Внимательно следил за поединком Дениса вместе со своей командой также и Александр Усик. Он несколькими часами до того одержал историческую победу над Тайсоном Фьюри, однако это не стало поводом пропустить бой своего земляка.

Украинский абсолют затаив дыхание смотрел на объявление результата битвы, после чего эмоционально отпраздновал невероятный успех Беринчика, который завершил безумную победную ночь для украинского бокса.

Реакция Усика на победу Беринчика: смотрите видео

Отметим, что накануне также одержали свои победы Даниэль Лапин и Карен Чухаджян. Поэтому нынешние выходные стали абсолютным триумфом украинского бокса.