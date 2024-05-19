Українець вважався андердогом цього поєдинку. Проте він зміг здивувати боксерську спільноту та в дуже конкурентній боротьбі здобув перемогу у 12-раундовому бою.

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Як команда Усика вболівала за Берінчика

Вона дісталася Берінчику роздільним рішенням рефері. За результатами суддівських записок він переміг з рахунком – 115:113, 116:112, 112:116.

Уважно стежив за поєдинком Дениса разом зі своєю командою також і Олександр Усик. Він кількома годинами до того здобув історичну звитягу над Тайсоном Ф'юрі, проте це не стало приводом пропустити бій свого земляка.

Український абсолют затамувавши подих дивився на оголошення результату битви, після чого емоційно відсвяткував неймовірний успіх Берінчика, який завершив шалену переможну ніч для українського боксу.

Реакція Усика на перемогу Берінчика: дивіться відео

Зазначимо, що напередодні також здобули свої перемоги Даніель Лапін і Карен Чухаджян. Тож нинішні вихідні стали абсолютним тріумфом українського боксу.