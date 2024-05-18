До отчетного поединка Даниэль Лапин одержал 9 побед из 9 боев на профессиональном уровне. Свою беспроигрышную серию Лапин продолжил в Саудовской Аравии, пишет 24 Канал.

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Юбилейная победа Лапина

Соперником украинца был португальский боксер Октавиу Пудивитром. На кону поединка стоял вакантный пояс WBA Inter-Сontinental в полутяжелом дивизионе.

Лапин очень активно начал бой против Пудивитра. Украинский боксер пользуясь преимуществом в антропометрии атаковал соперника серией опасных ударов.

В середине первого раунда украинец левым прямым попал в голову португальца. После этого Лапин побежал добивать претендента на титул.

Судья вовремя остановил Даниэля и присудил ему досрочную победу.

Видео нокаута в поединке Лапин – Пудивитр