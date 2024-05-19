Денис Беринчик проводит титульный поединок по версии WBO против непростого соперника из Мексики. Украинский боксер снова приятно удивил своим выходом в ринг, информирует 24 Канал.

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Крутой выход от Беринчика

На этот раз костюм Беринчика был полностью камуфляжным, а в руках боксера была казацкая сабля. Своим выходом Денис под "Казацкий марш" сразу же завоевал поддержку местной публики в США.

Видео выхода Дениса Беринчика в ринг

Напомним, что бой Беринчика уже является вторым большим поединком с участием украинских боксеров за несколько часов. Ночью 19-го мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте.