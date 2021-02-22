Команда Олександра Усик не змогла домовитися про бій з представниками британця Джо Джойса. Тепер доля поєдинку визначиться на так званих промоутерських торгах.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про організацію поєдинку Усик – Джойс.

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Ми будемо брати участь в торгах

Промоутер підтвердив, що WBO призначила бій Усика проти Джойса за тимчасовий титул. Таким чином, Усик або Джойс у майбутньому повинен зустрітися з переможцем бою Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі.

Хірн заявив, що Matchroom Boxing братиме участь у промоутерських торгах. Хірн співпрацює з Усиком.

Вважаю, що промоутерські торги пройдуть через пару тижнів. Звичайно, ми будемо брати участь в торгах, це хороший бій. Ми зацікавлені в його організації,

– сказав Хірн.

Також представником Усика є промоутерська компанія К2 Promotions. Олександр Красюк, глава К2 Promotions, говорив, що пропозиція команди Джойса не влаштувала сторону українця. Інтереси Джойса представляє Френк Уоррен.

Ринкова ціна бою Усик – Джойс до 5 мільйонів євро

На промоутерських торгах буде розігруватися право організувати бій Усика з Джойсом. Як повідомляє Champion, участь у торгах може взяти будь-яка промоутерська компанія.

Компанія, яка під час торгів запропонує найбільшу суму, стане організатором боксерського шоу. Пропозиція, яка перемогла на аукціоні, складе призовий фонд поєдинку.

Микола Ковальчук, колишній адвокат Усика, вважає, що вартість бою складе до 5 мільйонів євро.

"Все залежить від вартості платної трансляції та кількості фанів боксу, які її придбають. Бій може згенерувати 2 мільйони євро доходів. У найбільш сприятливому випадку – до 5 мільйонів. Більш реалістична цифра – 3-4 мільйони євро", – розповів Ковальчук.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24