15 сентября киевское "Динамо" сыграет матч Лиги чемпионов против голландского АЗ. 14 сентября перед поединком на НСК "Олимпийский" должна была состояться пресс-конференция наставника киевлян Мирчи Луческу, но наставник перенес ее в неожиданное место.

Киевляне проведут предматчевую мероприятие не на домашней арене, а на клубной базе в Конча-Заспе. Об изменениях сообщил официальный сайт "Динамо".

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Луческу изменил место пресс конференции

Поэтому представители СМИ, которые были приглашены на мероприятие, будут вынуждены ехать за город. Скорее всего, это связано с тем, что Луческу боится за свою жизнь, поэтому хочет провести пресс-конференцию на базе. Также еще одной причиной могло стать то, что киевляне хорошо знают все особенности поля арены, поэтому ехать на НСК "Олимпийский" не было смысла.

Традиционное мероприятие начнется в 17:30. А ровно в 18:00 состоится тренировка команды, которая будет в течение первых 15 минут открытой для журналистов.

А вот главный наставник соперника Арне Слот не отказался провести мероприятие в чаше главной арены Украины. Его пресс-конференция запланирована на 19:30. А уже через полчаса начнется традиционная предматчевая тренировка нидерландских футболистов.

Ранее сообщалось, что 75-летний специалист отказался жить в съемной квартире, а поселился на клубной базе. Мирча Луческу принял такое интересное решение из-за действий ультрас, которые не слишком любезно относятся к новому главному тренеру "Динамо".

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ состоится 15 сентября в 20:00

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