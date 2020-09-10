Боится за свою жизнь: Луческу отказался от пресс-конференции на НСК "Олимпийский"
15 сентября киевское "Динамо" сыграет матч Лиги чемпионов против голландского АЗ. 14 сентября перед поединком на НСК "Олимпийский" должна была состояться пресс-конференция наставника киевлян Мирчи Луческу, но наставник перенес ее в неожиданное место.
Киевляне проведут предматчевую мероприятие не на домашней арене, а на клубной базе в Конча-Заспе. Об изменениях сообщил официальный сайт "Динамо".
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Луческу изменил место пресс конференции
Поэтому представители СМИ, которые были приглашены на мероприятие, будут вынуждены ехать за город. Скорее всего, это связано с тем, что Луческу боится за свою жизнь, поэтому хочет провести пресс-конференцию на базе. Также еще одной причиной могло стать то, что киевляне хорошо знают все особенности поля арены, поэтому ехать на НСК "Олимпийский" не было смысла.
Традиционное мероприятие начнется в 17:30. А ровно в 18:00 состоится тренировка команды, которая будет в течение первых 15 минут открытой для журналистов.
А вот главный наставник соперника Арне Слот не отказался провести мероприятие в чаше главной арены Украины. Его пресс-конференция запланирована на 19:30. А уже через полчаса начнется традиционная предматчевая тренировка нидерландских футболистов.
Ранее сообщалось, что 75-летний специалист отказался жить в съемной квартире, а поселился на клубной базе. Мирча Луческу принял такое интересное решение из-за действий ультрас, которые не слишком любезно относятся к новому главному тренеру "Динамо".
Конфликт ультрас и Луческу: главное
- Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.
- После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
- Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в центре Киева.
- Вследствие давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.
- Под руководством Луческу "Динамо" выиграло три матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера", а также в "Колоса".