15 вересня київське "Динамо" зіграє матч Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ. 14 вересня перед поєдинком на НСК "Олімпійський" мала відбутись пресконференція наставника киян Мірчі Луческу, але наставник переніс її у несподіване місце.

Кияни проведуть передматчевий захід не на домашній арені, а на клубній базі у Конча-Заспі. Про зміни повідомив офіційний сайт "Динамо".

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Луческу змінив місце пресконференції

Через це представники ЗМІ, які були запрошені на захід, будуть змушені їхати за місто. Швидше за все, це пов'язано з тим, що Луческу боїться за своє життя, тому хоче провести пресконференцію на базі. Також ще однією причиною могло стати те, що кияни добре знають всі особливості поля арени, тому їхати на НСК "Олімпійський" не було змісту.

Традиційний захід розпочнеться о 17:30. А рівно о 18:00 відбудеться тренування команди, яке буде протягом перших 15 хвилин відкритим для журналістів.

А от головний наставник суперника Арне Слот не відмовився провести захід у чаші головної арени України. Його пресконференція запланована на 19:30. А вже за пів години розпочнеться традиційне передматчеве тренування нідерландських футболістів.

Раніше повідомлялось, що 75-річний фахівець відмовився жити в орендованій квартирі, а поселився на клубній базі. Мірча Луческу прийняв таке цікаве рішення через дії ультрас, які не надто люб'язно ставляться до нового головного тренера "Динамо".

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ відбудеться 15 вересня о 20:00

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