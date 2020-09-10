Боїться за своє життя: Луческу відмовився від пресконференції на НСК "Олімпійський"
15 вересня київське "Динамо" зіграє матч Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ. 14 вересня перед поєдинком на НСК "Олімпійський" мала відбутись пресконференція наставника киян Мірчі Луческу, але наставник переніс її у несподіване місце.
Кияни проведуть передматчевий захід не на домашній арені, а на клубній базі у Конча-Заспі. Про зміни повідомив офіційний сайт "Динамо".
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Луческу змінив місце пресконференції
Через це представники ЗМІ, які були запрошені на захід, будуть змушені їхати за місто. Швидше за все, це пов'язано з тим, що Луческу боїться за своє життя, тому хоче провести пресконференцію на базі. Також ще однією причиною могло стати те, що кияни добре знають всі особливості поля арени, тому їхати на НСК "Олімпійський" не було змісту.
Традиційний захід розпочнеться о 17:30. А рівно о 18:00 відбудеться тренування команди, яке буде протягом перших 15 хвилин відкритим для журналістів.
А от головний наставник суперника Арне Слот не відмовився провести захід у чаші головної арени України. Його пресконференція запланована на 19:30. А вже за пів години розпочнеться традиційне передматчеве тренування нідерландських футболістів.
Раніше повідомлялось, що 75-річний фахівець відмовився жити в орендованій квартирі, а поселився на клубній базі. Мірча Луческу прийняв таке цікаве рішення через дії ультрас, які не надто люб'язно ставляться до нового головного тренера "Динамо".
Конфлікт ультрас та Луческу: головне
- Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.
- Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".
- Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо" в центрі Києва.
- Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.
- Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло три матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря", а також у "Колоса".