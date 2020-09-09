Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу опасается протестов ультрас киевского клуба. Специалист принял решение не переселяться с базы клуба в съемную квартиру в городе.

75-летний специалист решил остаться в своих апартаментах в Конча-Заспе, где территория хорошо охраняется. Об этом сообщает издание Ziare.

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Луческу принял такое решение из-за действий ультрас, которые враждебно относятся к новому главному тренеру "Динамо".

Конфликт ультрас и Луческу: главное

Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.

После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.

Под руководством Луческу "Динамо" выиграло два матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера".