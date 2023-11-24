Коваленко теперь не один: клуб Серии А подписал нападающего-гренадера из школы Динамо
Источник:Футбол24
На еще одного украинского футболиста в европейском футболе стало больше. Итальянское Эмполи подписало воспитанника киевского Динамо.
Клуб Серии А получил талантливого нападающего школы киевского Динамо Богдана Попова. Футболист в свои 16 лет уже имеет рост почти в два метра (193 сантиметра).
Читайте также Цыганков и Довбик будут кошмарить соперников: Жирона попытается удержать лидеров
Пополнение украинского десанта в итальянском футболе
После переезда в Италию украинский форвард будет выступать преимущественно за юношеские команды. У Попова есть все данные, чтобы стать будущим первой команды Эмполи.
Раньше динамовца сватали в другой итальянский клуб Фиорентину, но с переходом не сложилось.
Отметим, что Попов после 24 февраля 2022 продолжил свои выступления в соседней Польше за Гурник Забже. В юношеском чемпионате U-17 украинский форвард наколотил 8 голов.
Напомним, что в Эмполе выступает еще один украинец Виктор Коваленко, который, похоже, начал находить свою игру в итальянском клубе. Уроженец Херсона выступает в Эмполе на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. В общем, его контракт до сих пор принадлежит Аталанте (до 30 июня 2025-го).
В этом сезоне Коваленко принял участие в четырех матчах Эмполи, в которых забил дебютный гол. Свой мяч Виктор посвятил родному городу.К слову. Эмполи идет вблизи зоны вылета из Серии А. После 12 туров клуб занимает лишь 17 место среди 20 участников итальянского первенства, набрав 10 баллов. Уже 26 ноября в Эмполе будет принимать Сассуоло.