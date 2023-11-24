Клуб Серії А отримав талановитого нападника школи київського Динамо Богдана Попова. Футболіст у свої лише 16 років вже має ріст у майже два метри (193 сантиметри).

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Поповнення українського десанту в італійському футболі

Після переїзду в Італію український форвард виступатиме переважно за юнацькі команди. У Попова є усі дані, аби згодом стати майбутнім першої команди Емполі.

Раніше ж динамівця сватали в інший італійський клуб Фіорентину, але із переходом не склалось.

Відзначимо, що Попов після 24 лютого 2022 року продовжив свої виступи у сусідній Польщі за Гурнік Забже. У юнацькому чемпіонаті U-17 український форвард наколотив 8 голів.

Нагадаємо, що в Емполі виступає ще один українець Віктор Коваленко, який, схоже, почав віднаходити свою гру в італійському клубі. Уродженець Херсону виступає в Емполі на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024. Загалом його контракт досі належить Аталанті (до 30 червня 2025-го).

У цьому сезоні Коваленко взяв участь у чотирьох матчах Емполі, у яких забив дебютний гол. Свій м'яч Віктор присвятив рідному місту.

До слова. Емполі йде поблизу зони вильоту із Серії А. Після 12 турів клуб посідає лише 17-те місце серед 20 учасників італійської першості, набравши 10 балів. Вже 26 листопада Емполі прийматиме Сассуоло.