Матч 12-го тура чемпионата Италии Наполи – Эмполи (0:1) завершился неожиданной победой аутсайдеров. Победный чудо-гол на свой счет записал украинец Виктор Коваленко.
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Отличный подарок родному городу
После победного матча Коваленко опубликовал пост в своем Инстаграмме. Украинский хавбек посвятил забитый гол родному Херсону, который 11 ноября отмечал годовщину освобождения от российских захватчиков.
Для Херсона,
– написал Коваленко и добавил фото празднования гола.
Виктор Коваленко не забыл о родном городе / instagram.com/vitykovalenko
- Напомним, что Виктор Коваленко родился в Херсоне, где в местной ДЮСШ делал первые шаги по футболу.
- Креативный хавбек имел отличный этап карьеры в Шахтере, откуда переехал в Серию А.
- В чемпионате Италии защищал цвета Аталанты и Специи, где играл на правах аренды.
- В начале сезона 2023/24 Виктор перешел в Эмполи, где также выступает в аренде.
- За новый клуб украинец сыграл 4 матча и отличился 1 забитым голом. Всего на счету украинца 49 поединков в Серии А, 2 забитых гола и 5 ассистов.