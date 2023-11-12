Матч 12-го тура чемпионата Италии Наполи – Эмполи (0:1) завершился неожиданной победой аутсайдеров. Победный чудо-гол на свой счет записал украинец Виктор Коваленко.

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Отличный подарок родному городу

После победного матча Коваленко опубликовал пост в своем Инстаграмме. Украинский хавбек посвятил забитый гол родному Херсону, который 11 ноября отмечал годовщину освобождения от российских захватчиков.

Для Херсона,
– написал Коваленко и добавил фото празднования гола.

Виктор Коваленко не забыл о родном городе / instagram.com/vitykovalenko

  • Напомним, что Виктор Коваленко родился в Херсоне, где в местной ДЮСШ делал первые шаги по футболу.
  • Креативный хавбек имел отличный этап карьеры в Шахтере, откуда переехал в Серию А.
  • В чемпионате Италии защищал цвета Аталанты и Специи, где играл на правах аренды.
  • В начале сезона 2023/24 Виктор перешел в Эмполи, где также выступает в аренде.
  • За новый клуб украинец сыграл 4 матча и отличился 1 забитым голом. Всего на счету украинца 49 поединков в Серии А, 2 забитых гола и 5 ассистов.