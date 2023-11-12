Наполи – Эмполи 0:1
Гол: Коваленко, 90+1
Команда Виктора Коваленко в нынешнем сезоне Серии А пасет задних. А вот Наполи находится в группе лидеров и претендует на чемпионство, пишет 24 Канал.
Читайте также Мизерное время Малиновского: Дженоа минимально обыграла аутсайдера Серии А
Поединок против Наполи Виктор Коваленко начал со скамейки запасных. Украинец появился на поле на 71-й минуте матча, заменив Якопо Фаццини. Счет на табло тогда был ничейный – 0:0.
Однако на первой компенсированной минуте Коваленко фантастическим ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот "партенопийцев". Этот гол принес сенсационную победу "синим".
Видео гола Коваленко
- Благодаря этой победе Эмполи покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в таблице Серии А.
- Для Виктора это первый гол в составе Эмполи. С начала сезона украинец сыграл всего 4 матча.
- Это второй гол Коваленко в Серии А. Свой первый мяч он забил в составе Специи 16 октября 2021 года против Салернитаны.
Видеообзор матча Наполи – Эмполи