Клуб Серии А получил талантливого нападающего школы киевского Динамо Богдана Попова. Футболист в свои 16 лет уже имеет рост почти в два метра (193 сантиметра).

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Пополнение украинского десанта в итальянском футболе

После переезда в Италию украинский форвард будет выступать преимущественно за юношеские команды. У Попова есть все данные, чтобы стать будущим первой команды Эмполи.

Раньше динамовца сватали в другой итальянский клуб Фиорентину, но с переходом не сложилось.

Отметим, что Попов после 24 февраля 2022 продолжил свои выступления в соседней Польше за Гурник Забже. В юношеском чемпионате U-17 украинский форвард наколотил 8 голов.

Напомним, что в Эмполе выступает еще один украинец Виктор Коваленко, который, похоже, начал находить свою игру в итальянском клубе. Уроженец Херсона выступает в Эмполе на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. В общем, его контракт до сих пор принадлежит Аталанте (до 30 июня 2025-го).

В этом сезоне Коваленко принял участие в четырех матчах Эмполи, в которых забил дебютный гол. Свой мяч Виктор посвятил родному городу.

К слову. Эмполи идет вблизи зоны вылета из Серии А. После 12 туров клуб занимает лишь 17 место среди 20 участников итальянского первенства, набрав 10 баллов. Уже 26 ноября в Эмполе будет принимать Сассуоло.