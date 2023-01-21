Замена Цыганкову: воспитанник Динамо вернулся в родной клуб после годичной аренды

Хавбек Богдан Леднев присоединился к тренировочному лагерю Динамо. В прошлом году игрок атаки провел в чемпионате Венгрии.

Киевское Динамо 20 января отправилось на тренировочный сбор в Турцию. В Анталии "бело-синие" будут готовиться ко второй части чемпионата УПЛ.

Читайте также На одного легионера меньше: игрок Динамо может стать одноклубником Тайсона

Шанс для Леднева

К группе футболистов, отобранных Мирчем Луческу, присоединился Богдан Леднев. Полузащитник получит еще один шанс закрепиться в основном составе. Решение по 24-летнему футболисту тренерский штаб киевлян будет принимать по итогам зимнего сбора.

Напомним, что 17 января киевское Динамо покинул вингер Виктор Цыганков. Лидер "бело-синих" подписал контракт с испанской Жироной.

Так что Леднев может стать альтернативой Цыганкову. Богдан может с равным успехом сыграть на обоих флангах атаки, а также на позиции под нападающими.

В прошлом году хавбек провел на правах аренды за венгерский Фехервар. За это время Леднев сыграл 23 поединка, в которых отдал 4 результативных передачи.

Самый яркий период карьеры Богдан провел в луганской Заре. Выступая за команду Скрипника, Леднев наколотил 16 голов в 61 матче.

Карьера Леднева в Динамо