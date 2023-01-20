Томаш Кендзер может оказаться в греческом чемпионате. У польского защитника есть шансы усилить ряды ПАОКа, который возглавляет сын Мирчи Разван Луческу

Достойно внимания Снова соглашение между Манчестер Сити и Барселоной: "каталонцы" заберут игрока "голубых" даром

Динамо и ПАОК находятся на продвинутой стадии переговоров по Кендзеру. Румынский тренер сам одобрил переход поляка. Греческий клуб согласовал с Кендзерой контракт на два с половиной года. Также "бело-синие" не собираются выдвигать высокие ценовые требования по трансферу поляка, поэтому сделка выглядит более чем реальной. Недавно в состояние ПАОКа присоединился уже успевший Тайсон. отличиться первым голом за новую команду.

Уход Кендзеры из Динамо не должен принести больших проблем для Мирчи Луческу. На позицию правого защитника у киевлян несколько вариантов, а именно: Тимчик, Кравченко и Караваев. Хотя с уходом Виктора Цыганкова в Жирону, последний может и перекрывать позицию правого вингера. А вот у Тимчика перспектива стать основным игроком Динамо, поскольку даже без игровой практики игрок был основным в последних матчах сборной Украины.

Кендора в Динамо