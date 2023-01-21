Киевское Динамо 20 января отправилось на тренировочный сбор в Турцию. В Анталии "бело-синие" будут готовиться ко второй части чемпионата УПЛ.
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Шанс для Леднева
К группе футболистов, отобранных Мирчем Луческу, присоединился Богдан Леднев. Полузащитник получит еще один шанс закрепиться в основном составе. Решение по 24-летнему футболисту тренерский штаб киевлян будет принимать по итогам зимнего сбора.
Напомним, что 17 января киевское Динамо покинул вингер Виктор Цыганков. Лидер "бело-синих" подписал контракт с испанской Жироной.
Так что Леднев может стать альтернативой Цыганкову. Богдан может с равным успехом сыграть на обоих флангах атаки, а также на позиции под нападающими.
В прошлом году хавбек провел на правах аренды за венгерский Фехервар. За это время Леднев сыграл 23 поединка, в которых отдал 4 результативных передачи.
Самый яркий период карьеры Богдан провел в луганской Заре. Выступая за команду Скрипника, Леднев наколотил 16 голов в 61 матче.
Карьера Леднева в Динамо
- Напомним, что Богдан Леднев присоединился к Динамо в 2016 году.
- В молодежной команде киевлян стал лучшим бомбардиром первенства (16 мячей).
- В составе основной команды становился чемпионом Украины 2020/21, обладателем Кубка Украины 2020/21 и Суперкубка 2020 года.
- За основу "бело-синих" Леднев сыграл 32 матча и забил 2 гола.
- В 2021 году вызывался в национальную команду Украины, но ни одного матча еще не сыграл.
- Трансферная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.