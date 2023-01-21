Київське Динамо 20 січня вирушило на тренувальний збір до Туреччини. У Анталії "біло-сині" будуть готуватися до другої частини чемпіонату УПЛ.
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Шанс для Лєднєва
До групи футболістів, яких відібрав Мірча Луческу, приєднався Богдан Лєднєв. Півзахисник отримає ще один шанс закріпитися в основному складі. Рішення по 24-річному футболісту тренерський штаб киян прийматиме за підсумками зимового збору.
Нагадаємо, що 17 січня київське Динамо покинув вінгер Віктор Циганков. Лідер "біло-синіх" підписав контракт з іспанською Жироною.
Тож Лєднєв може стати альтернативою Циганкову. Богдан може з однаковим успіхом зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції під нападниками.
Минулий рік хавбек провів на правах оренди за угорський Фехервар. За цей час Лєднєв зіграв 23 поєдинки, у яких віддав 4 результативні передачі.
Найяскравіший період кар'єри Богдан провів у луганський Зорі. Виступаючи за команду Скрипника Лєднєв наколотив 16 голів у 61 матчі.
Кар'єра Лєднєва в Динамо
- Нагадаємо, що Богдан Лєднєв приєднався до Динамо у 2016 році.
- У молодіжній команді киян став найкращим бомбардиром першості (16 м'ячів).
- У складі основної команди ставав чемпіоном України 2020/21, володарем Кубка України 2020/21 та Суперкубка 2020.
- За основу "біло-синіх" Лєднєв зіграв 32 матчі і забив 2 голи.
- У 2021 році викликався до національної команди України, але жодного матчу ще не зіграв.
- Трансферна вартість футболіста складає 800 тисяч євро.