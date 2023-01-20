Вместе с первой командой киевлян в Турции будет тренироваться "молодежка", которой будет руководить Игорь Костюк. А вот тренировочный процесс будет координировать штаб главной команды "бело-синих". Мирча Луческу дает шанс молодежи проявить себя в компании лидеров Динамо.

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Это будет первое собрание киевлян без своего лидера Виктора Цыганкова, который перешел в испанскую Жирону. В список, состоящий из 31 футболиста, вошли и легионеры: Бенито, Самба Диалло, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк и Томаш Кендзера. Интересно, что последнему приписывают интерес со стороны греческого ПАОКа.

Также с командой в Турцию полетел нападающий Владислав Супряга, первую часть сезона проведший в итальянской Сампдории.

Состав Динамо на тренировочных сборах

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун; Защитники: Александр Тимчик, Константин Овчаренко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Никита Кравченко, Никита Бурда, Томаш Кендзера;

Александр Тимчик, Константин Овчаренко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Никита Кравченко, Никита Бурда, Томаш Кендзера; Полузащитники: Антон Царенко, Назар Волошин, Александр Яцик, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Караваев, Бенито, Самба Диалло, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Виталий Буяльский;

Антон Царенко, Назар Волошин, Александр Яцик, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Караваев, Бенито, Самба Диалло, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Виталий Буяльский; Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Владислав Кулач, Артем Беседин.

На тренировочном сборе в Турции "динамовцы" проведут целый ряд спаррингов. Известны три соперника – австрийский Рапид, словенский Марибор и еще один австрийский клуб Аустрия Лустенау. Однако, это еще не окончательный список контрольных матчей от киевлян.

К слову. Первый круг УПЛ Динамо закончил на третьем месте, имея в своем активе 30 очков. Столько же у второго Шахтера, но "горняки" опережают "бело-синих" по дополнительным показателям. Отставание от лидера сезона Днепра-1 составляет 5 баллов. А вот в еврокубках дела обстояли гораздо хуже – евровесны у киевлян не будет.