Еще в мае этого года Василий Ломаченко провел свой последний бой. Тогда он потерпел противоречивое поражение от абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни. После поединка украинец взял паузу в карьере, из-за чего многие заговорили, мол, Лома повесил перчатки на гвоздь.

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Когда и против кого сразится Ломаченко

Однако глава Top Rank Боб Арум опроверг уход на пенсию Василия Ломаченко. Более того, для боксера готовят бой, чтобы он имел возможность вернуть пояс чемпиона IBF.

Мы хотели, чтобы Лома провел бой в декабре. Но он захотел отпуск до конца года. Сразу как она завершится, может быть, в феврале мы сделаем ему большой бой. Да, это будет Камбосос. Есть такой план, чтобы сделать этот бой в Австралии. На кону может стоять титул чемпиона IBF,

– рассказал Арум.

Если Ломаченко победит Камбососа, тогда в следующем поединке он может встретиться с непобежденным Шакуром Стивенсоном, давно мечтающим о бое с украинцем.

Арум: Ломаченко был бы невероятным супертяжем.

Кроме того, Арум в очередной раз выразил комплименты в адрес Ломы, назвав его лучшим боксером в мире.

Ломаченко не завершает свою карьеру. Как парень, которого никто не может даже потрясти, может завершить карьеру? Это ведь не то, что он показывает рубку в каждом бою. Для меня Лома самый лучший боксер в мире. Не только лишь в легких дивизионах. Он был бы невероятен и как супертяж,

– резюмировал Арум.

Напомним, что Ломаченко мечтал получить реванш против Хэйни. Однако американец решил не делать глупостей и подняться дивизионом повыше. Теперь абсолютный чемпион легкого дивизиона будет соревноваться в первом полусреднем весе. 9 декабря Хейни проведет титульный бой против чемпиона WBC Реджи Прогресса. Таким образом, все титулы легкого веса станут вакантными.