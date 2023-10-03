Обидчик Василия Ломаченко Девин Хейни решил подняться в весовой категории, чем окончательно похоронил мечты украинца на реванш. Однако на бой с "Хай-Теком" претендуют многие топовые боксеры.

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Стивенсон: Есть шанс отправить Ломаченко в нокаут

Непобежденный американец Шакур Стивенсон уже не раз бросал вызов на бой Ломаченко. Однако экс-чемпион в трех дивизонах постоянно избегал встреч со своим партнером по спаррингам.

Стивенсон не сомневается в своей победе над украинским боксером. Об этом он в очередной раз подчеркнул в недавнем интервью.

Хотел бы провести бой с Ломаченко. Не понимаю почему нет. Я бы выбил из него все дерьмо. У него большое имя в легком весе, и если мне удастся заставить его выйти в ринг, то мир поймет, что я – настоящий чемпион. У меня есть шанс отправить его в нокаут,

– заявил Стивенсон.

26-летний американец надеется, что в следующем году бой с Ломой все-таки состоится.

Надеюсь, нам удастся организовать этот поединок. Не знаю, почему его команда держит подальше от меня из-за наших спаррингов,

– рассказал Шакур.