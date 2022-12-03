На пути боя Усик – Фьюри один боксер, – промоутер "Цыганского короля" назвал преграду

Легендарный промоутер Боб Арум готовится провести переговоры по поводу предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако помешать долгожданному бою может неожиданное препятствие.

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" состоится чемпионский бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Ожидается, что этот поединок станет репетицией "Цыганского короля" перед битвой с Александром Усиком.

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Промоутер британца Боб Арум считает, что помешать предстоящему поединку за звание абсолютного чемпиона хевивейта может только событие из разряда фантастики – победа Дерека Чисоры.

"Мы все друзья. Я дружу с Усиком, его промоутером и менеджером. Итак, у нас уже были предварительные переговоры. Я не думаю, что нам будет сложно прийти к согласию. Я думаю, что этот пазл соберется очень быстро. Единственный кто стоит на пути" этого боя – это Дерек Чисора.

Я знаю, что все хотят увидеть поединок между Фьюри и Усиком. Мы собираемся провести этот бой, если Чисора не нарушит наши планы", – сказал Арум.

Напомним, что бой в Лондоне посетит Александр Усик и его промоутер Александр Красюк. Ожидается, что они проведут переговоры с представителями Тайсона Фьюри.

Чисора вместо Усика: