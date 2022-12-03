У ніч з 3 на 4 грудня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" відбудеться чемпіонський бій між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою. Очікується, що цей бій стане репетицією "Циганського короля" перед битвою з Олександром Усиком.
До теми Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора: онлайн титульного бою
Промоутер британця Боб Арум вважає, що завадити майбутньому поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейта може тільки подія з розряду фантастики – перемога Дерека Чісори.
"Ми всі друзі. Я дружу з Усиком, його промоутером та менеджером. Отже, у нас вже були попередні переговори. Я не думаю, що нам буде складно дійти згоди. Я думаю, що цей пазл збереться дуже швидко. Єдиний хто стоїть на шляху цього бою – це Дерек Чісора.
Я знаю, що всі хочуть побачити поєдинок між Ф'юрі та Усиком. Ми збираємося провести цей бій, якщо Чісора не порушить наші плани", – сказав Арум.
Нагадаємо, що бій в Лондоні відвідає Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк. Очікується, що вони проведуть перемовини з представниками Тайсона Ф'юрі.
Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Чісора з 2020 року програв три боя поспіль, у тому числі Олександру Усику.