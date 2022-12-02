Чемпионское сражение Фьюри – Чисора 3, которое состоится 3 декабря, примет домашний стадион футбольного клуба Тоттенхэм. Встреча двух британцев станет главным событием вечера бокса в Лондоне.

Тайсон Фьюри – Дерек Чисора: когда и где смотреть финал трилогии

Боксеры последними выйдут в ринг. Их выход ожидается уже после полуночи (в ночь на 4 декабря) по киевскому времени.

Это будет третья встреча Тайсона с Дереком на одном ринге. Финал трилогии обещает быть увлекательным. "Цыганский король" попытается защитить чемпионский пояс по версии WBC, которого так не хватает Александру Усику.

В 2011 и 2014 были предварительные поединки этих боксеров.

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