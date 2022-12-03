В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" состоится чемпионский бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Ожидается, что этот поединок станет репетицией "Цыганского короля" перед битвой с Александром Усиком.
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Промоутер британца Боб Арум считает, что помешать предстоящему поединку за звание абсолютного чемпиона хевивейта может только событие из разряда фантастики – победа Дерека Чисоры.
"Мы все друзья. Я дружу с Усиком, его промоутером и менеджером. Итак, у нас уже были предварительные переговоры. Я не думаю, что нам будет сложно прийти к согласию. Я думаю, что этот пазл соберется очень быстро. Единственный кто стоит на пути" этого боя – это Дерек Чисора.
Я знаю, что все хотят увидеть поединок между Фьюри и Усиком. Мы собираемся провести этот бой, если Чисора не нарушит наши планы", – сказал Арум.
Напомним, что бой в Лондоне посетит Александр Усик и его промоутер Александр Красюк. Ожидается, что они проведут переговоры с представителями Тайсона Фьюри.
Чисора вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет биться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Чисора с 2020 года проиграл три боя подряд, в том числе Александру Усику.