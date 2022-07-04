Наибольшие ужасы пережила Блашко и Петренко, – главный тренер о влиянии войны на биатлонисток
Источник:Суспільне Спорт
Сборная Украины по биатлону готовится к новому сезону. Однако еще несколько месяцев назад российская агрессия чуть не отняла у них жизни.
Кравченко: Понемногу восстанавливаем психологическое состояние
На момент полномасштабного вторжения, 24 февраля, многие биатлонисты национальной команды находились в Чернигове, на тренировочной базе. В марте российские оккупанты полностью уничтожили один из лучших комплексов в Украине.
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К счастью, никто из спортсменов не пострадал, биатлонисты успели вовремя покинуть комплекс.
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал о влиянии войны на состояние девушек.
Самые ужасы, видимо, пережила Даша Блашко в Чернигове. Наверное, что и Ира Петренко. Это две девушки, попавшие в трудные ситуации. Понемногу восстанавливаем психологическое состояние, потому что так просто из него не выйдешь. Ту же Ирину можно понять, семья в Чернигове, а она здесь. Это тоже накладывает свой отпечаток на моральное состояние,
– сказал тренер.
Изменения в тренировочном штабе
Напомним, что в новом сезоне женскую сборную Украины возглавит Александр Кравченко. Украинский специалист пришел на замену Урошу Велепцу, перебравшемуся в сборную Германии.
Словенец стал помощником старшего тренера. Его контракт с немцами рассчитан до 2026 года.
А у мужской сборной все без изменений. Юрай Санитра продолжит сотрудничество с украинскими биатлонистами. Также под его руководством будет тренироваться Дарья Блашко.
Что известно о спортсменках
- До 2017 года Дарья Блашко представляла Белоруссию. Затем биатлонистка сменила свое гражданство и вошла в национальную команду Украины.
- В прошлом сезоне вместе с Артемом Тищенко она получила бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете. Для Украинской сборной это единственная медаль в сезоне-2021/2022 на уровне Кубка мира.
- Ирина Петренко в сезоне-2021/2022 вернулась в главную сборную после продолжительной паузы. На этапе Кубка IBU в Норвегии она завоевала "серебро" в спринте.