Наибольшие ужасы пережила Блашко и Петренко, – главный тренер о влиянии войны на биатлонисток

Сборная Украины по биатлону готовится к новому сезону. Однако еще несколько месяцев назад российская агрессия чуть не отняла у них жизни.

Кравченко: Понемногу восстанавливаем психологическое состояние

На момент полномасштабного вторжения, 24 февраля, многие биатлонисты национальной команды находились в Чернигове, на тренировочной базе. В марте российские оккупанты полностью уничтожили один из лучших комплексов в Украине.

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К счастью, никто из спортсменов не пострадал, биатлонисты успели вовремя покинуть комплекс.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал о влиянии войны на состояние девушек.

Самые ужасы, видимо, пережила Даша Блашко в Чернигове. Наверное, что и Ира Петренко. Это две девушки, попавшие в трудные ситуации. Понемногу восстанавливаем психологическое состояние, потому что так просто из него не выйдешь. Ту же Ирину можно понять, семья в Чернигове, а она здесь. Это тоже накладывает свой отпечаток на моральное состояние,

– сказал тренер.

Изменения в тренировочном штабе

Напомним, что в новом сезоне женскую сборную Украины возглавит Александр Кравченко. Украинский специалист пришел на замену Урошу Велепцу, перебравшемуся в сборную Германии.

Словенец стал помощником старшего тренера. Его контракт с немцами рассчитан до 2026 года.

А у мужской сборной все без изменений. Юрай Санитра продолжит сотрудничество с украинскими биатлонистами. Также под его руководством будет тренироваться Дарья Блашко.

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