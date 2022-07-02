Тренировки на уровне мужчин

Сбежавшая из-под обстрелов бывшая белорусская биатлонистка возвращается к работе под руководством Юрая Санитры. Дарья Блашко будет готовиться к биатлонному сезону вместе с мужской командой Украины. Об этом сообщил тренер женской сборной Александр Кравченко.

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Блашко пропустила тренировочный сбор в Сянках Львовской области. Ведь Дарья вместе с лидером команды Юлей Джимой индивидуально тренировались в Словении.

Это уже не впервые Дарье приходится работать под сильной рукой специалиста из Словакии, не покинувшего мужскую команду в сложной ситуации. В отличие от Уроша Велепца, сменившего женскую сборную Украины на работу в немецкой команде.

Блашко тренировалась под руководством Санитры в сезоне, когда Юрай возглавлял сразу две сборные – мужскую и женскую.

Итак, Кравченко будет готовить только пяти биатлонисток – Ирину Петренко, Анастасию Меркушину, Анну Кривонос, Юлию Джиму, Елену Белосюк, попавших в список команды "А".

Олимпийская чемпионка в Сочи Валентина Семеренко вошла в команду "В". А вот ее сестра Вита Семеренко не определилась со своим будущим в биатлоне.

Отметим, что Дарья Блашко является едва ли не единственной натурализованной биатлонисткой нашей сборной, открыто осудившей агрессию России. Также это сделала бывшая россиянка Ольга Абрамова, но попала в список исключенных из украинской команды биатлонисток.