Пасха будет работать в Германии

Главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец стал помощником старшего тренера мужской сборной Германии по биатлону.

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26 апреля Немецкий лыжный союз объявил о привлечении двух иностранных специалистов в качестве помощников старших тренеров сборной Германии.

В женской команде им станет 31-летний норвежец Сверре Олсбю Ройселанд, а в мужской – 54-летний Урош Велепец. Известно, что их контракты вступают в силу с 1 мая и рассчитаны на олимпийский цикл до 2026 года.

Парикмахер проработал с украинками 4 сезона, в том числе возглавлял команду на двух Олимпиадах – в 2018 и 2022 годах.

Кто будет новым тренером украинской команды, пока не известно.