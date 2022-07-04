Кравченко: Потроху відновлюємо психологічний стан

На момент повномасштабного вторгнення, 24 лютого, багато біатлоністів національної команди перебували в Чернігові, на тренувальній базі. У березні російські окупанти повністю знищили один з найкращих комплексів в Україні.

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На щастя, ніхто зі спортсменів не постраждав, біатлоністи встигли вчасно покинути комплекс.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про вплив війни на стан дівчат.

Найбільші жахи, мабуть, пережила Даша Блашко в Чернігові. Напевно, що й Іра Петренко. Це двоє дівчат, які потрапили у важкі ситуації. Потроху відновлюємо психологічний стан, бо так просто з нього не вийдеш. Ту ж Ірину можна зрозуміти, сім’я у Чернігові, а вона тут. Це теж накладає свій відбиток на моральний стан,

– сказав тренер.

Зміни у тренувальному штабі

Нагадаємо, що у новому сезоні жіночу збірну України буде очолювати Олександр Кравченко. Український фахівець прийшов на заміну Урошу Велепцю, який перебрався до збірної Німеччини.

Словенець став помічником старшого тренера. Його контракт з німцями розрахований до 2026 року.

Натомість у чоловічої збірної все без змін. Юрай Санітра продовжить співпрацю з українськими біатлоністами. Також під його керівництвом буде тренуватися Дар'я Блашко.

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