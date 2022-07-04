Кравченко: Потроху відновлюємо психологічний стан
На момент повномасштабного вторгнення, 24 лютого, багато біатлоністів національної команди перебували в Чернігові, на тренувальній базі. У березні російські окупанти повністю знищили один з найкращих комплексів в Україні.
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На щастя, ніхто зі спортсменів не постраждав, біатлоністи встигли вчасно покинути комплекс.
Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про вплив війни на стан дівчат.
Найбільші жахи, мабуть, пережила Даша Блашко в Чернігові. Напевно, що й Іра Петренко. Це двоє дівчат, які потрапили у важкі ситуації. Потроху відновлюємо психологічний стан, бо так просто з нього не вийдеш. Ту ж Ірину можна зрозуміти, сім’я у Чернігові, а вона тут. Це теж накладає свій відбиток на моральний стан,
– сказав тренер.
Зміни у тренувальному штабі
Нагадаємо, що у новому сезоні жіночу збірну України буде очолювати Олександр Кравченко. Український фахівець прийшов на заміну Урошу Велепцю, який перебрався до збірної Німеччини.
Словенець став помічником старшого тренера. Його контракт з німцями розрахований до 2026 року.
Натомість у чоловічої збірної все без змін. Юрай Санітра продовжить співпрацю з українськими біатлоністами. Також під його керівництвом буде тренуватися Дар'я Блашко.
Що відомо про спортсменок
- До 2017 року Дар'я Блашко представляла Білорусь. Потім біатлоністка змінила своє громадянство та ввійшла в національну команду України.
- У минулому сезоні разом з Артемом Тищенком вона здобула бронзову нагороду в одиночній змішаній естафеті. Для Української збірної це єдина медаль у сезоні-2021/2022 на рівні Кубка світу.
- Ірина Петренко у сезоні-2021/2022 повернулася до головної збірної після тривалої паузи. На етапі Кубка IBU у Норвегії вона здобула "срібло" у спринті.