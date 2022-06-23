IBU внес значительные правки в регламент соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об очередных нововведениях. В прошлом сезоне изменения в правилах касались штрафных санкций за нарушения и условия квалификации в масс-старт, а на этот раз IBU решил изменить систему зачисления очков.

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Союз решил прислушаться к легендарному Уле-Эйнару Бьорндалену и сделал новую систему начисления очков на Кубке мира, увеличив важность побед. Если раньше первое место спортсмен получал 60 очков, то в новом сезоне ему насчитают уже 90 пунктов.

Изменения в очковой системе на этапах Кубка мира по биатлону (было-стало):

60 – 90 54 – 75 48 – 60 43 – 50 40 – 45 38 – 40

По позиции с 7 по 40 будут давать прежнее количество баллов.

В новом сезоне выиграть Большой хрустальный глобус сможет тот биатлонист, который имеет в своем активе наибольшее количество наград или призовых мест.

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Ранее спортсмены нередко пропускали несколько этапов для подготовки к чемпионату мира или Олимпийским играм. Сделать это позволяло правило вычета из итогового тотала баллов за несколько гонок, принесших наименьшее количество очков. Теперь это правило отменено.

Изменения по чемпионату мира и призовым биатлонистам

За выступление на чемпионате мира биатлонистам начислялись очки, это не касалось только Олимпиад. Однако в новом сезоне ЧМ не будет вливать на ситуацию в общем зачете. Таким образом, IBU хочет сделать этот турнир максимально самостоятельным.

Также будут внесены изменения по начислению призовых. К 2024 году IBU планирует увеличить количество мест, за которые спортсмены будут получать финансовое вознаграждение. Сейчас в личных гонках деньги получают только за места в топ-20.

В период с 2024 по 2026 год будет увеличена сумма призовых за самые высокие места. По действующим правилам победитель гонок получает 15 тысяч евро, из которых еще нужно выплатить налоги согласно законодательству принимающих соревнования.

К слову. Сезон-2022/2023 стартует 29 ноября 2022 года. Уже традиционно соревнования начнутся с индивидуальной мужской гонки. Первый этап Кубка мира состоится в финском Контиолахте.