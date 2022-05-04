В предстоящем сезоне женскую команду будет тренировать новый тренер

На тренерском совете Федерации биатлона Украины 3 мая был определен тренерский штаб женской сборной на сезон 2022/2023. С женской командой будут работать украинские специалисты.

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Александр Кравченко назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону. Помогать ему будут Александр Биланенко и Олег Меркушин. Об этом сообщил Государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев.

Также объявили даты первого тренировочного сбора. Сначала подготовку начнут мужчины: с 29 мая по 15 июня. Женская команда будет готовиться к новому сезону с 4 по 19 июня.

Почему Велепец покинул сборную

Бывший тренер женской команды Урош Велепец работал с украинками 4 сезона, в том числе возглавлял команду на двух Олимпиадах – в 2018 и 2022 годах.

Теперь словенец будет тренировать мужскую сборную Германии. Он стал помощником старшего тренера. Его контракт с немцами рассчитан до 2026 года.

По словам Велепца, он нашел новую работу, поскольку не было никаких предложений от сборной Украины.