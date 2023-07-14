Легенда Шахтера Дарио Срна сыграет в благотворительном матче с Шевченко для помощи Украине

Хорватский футболист решил приобщиться к помощи нашей стране на международной арене. Дарио поучаствует в выставочной игре в Лондоне.

Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Шевченко являются послами благотворительной платформы UNITED24. Она инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским для помощи стране в войне с Россией.

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В мае игроки прибыли в Киев и договорились о проведении матча в поддержку Украины Game4Ukraine. Он пройдет в Лондоне 5 августа. В нем сыграют команды звезд, где капитанами будут Зинченко и Шевченко.

Целью матча будет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея Черниговской области. Он был уничтожен русскими оккупантами. Организаторы постепенно оглашают имена звездных участников игры.

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Новым участником встречи станет спортивный директор Шахтера Дарио Срна. Хорват провел в Украине большую часть своей игровой карьеры. Из других звезд футбола участие в матче Game4Ukraine примут следующие игроки: