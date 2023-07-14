Легенда Шахтера Дарио Срна сыграет в благотворительном матче с Шевченко для помощи Украине
Источник:Game4Ukraine
Хорватский футболист решил приобщиться к помощи нашей стране на международной арене. Дарио поучаствует в выставочной игре в Лондоне.
Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Шевченко являются послами благотворительной платформы UNITED24. Она инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским для помощи стране в войне с Россией.
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В мае игроки прибыли в Киев и договорились о проведении матча в поддержку Украины Game4Ukraine. Он пройдет в Лондоне 5 августа. В нем сыграют команды звезд, где капитанами будут Зинченко и Шевченко.
Целью матча будет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея Черниговской области. Он был уничтожен русскими оккупантами. Организаторы постепенно оглашают имена звездных участников игры.
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Новым участником встречи станет спортивный директор Шахтера Дарио Срна. Хорват провел в Украине большую часть своей игровой карьеры. Из других звезд футбола участие в матче Game4Ukraine примут следующие игроки:
- Фабио Каннаваро
- Самуэль Этоо
- Жерар Пике
- Деда
- Йенс Леманн
- Патрик Виейра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джимми Флойд Хассельбайнк
- Лука Тони
- Джанфранко Дзола
- Майкл Эссьен
- Рикардо Карвальо
- Робер Пирес
- Гаэль Клиши
- Пер Мертезакер
- Бокари Санья
- Джек Уилшер
- Уильям Галлас
- Йон Арне Риисе
- Патрик Бергер
- Джолеон Лескотт
- Весли Морган
- Антонио Валенсия
- Кристиан Пануччи
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Гленн Джонсон
- Микаэль Сильвестр
- Дэвид Джеймс
- Мартин Шкртел
- Дэнни Дринквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массимо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудичини
- Чарли Адам