Українські футболісти Олександр Зінченко та Андрій Шевченко є амбасадорами благодійної платформи UNITED24. Вона ініційована президентом України Володимиром Зеленським задля допомоги країні у війні з Росією.
До теми Шевченко та Зінченко відвідали ліцей на Чернігівщині, який зруйнували росіяни: чутливі фото
У травні гравці прибули у Київ і домовились про проведення матчу на підтримку України Game4Ukraine. Він відбудеться у Лондоні 5 серпня. У ньому зіграють команди зірок, де капітанами будуть Зінченко та Шевченко.
Метою матчу буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Він був знищений російськими окупантами. Організатори поступово оголошують імена зіркових учасників гри.
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Новим учасником зустрічі стане спортивний директор Шахтаря Даріо Срна. Хорват провів в Україні більшу частину своєї ігрової кар'єри. З інших зірок футболу участь у матчі Game4Ukraine візьмуть наступні гравці:
- Фабіо Каннаваро
- Самуель Етоо
- Жерар Піке
- Діда
- Єнс Леманн
- Патрік Вієйра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джіммі Флойд Хассельбайнк
- Лука Тоні
- Джанфранко Дзола
- Майкл Ессьєн
- Рікардо Карвальо
- Робер Пірес
- Гаель Кліші
- Пер Мертезакер
- Бакарі Санья
- Джек Вілшер
- Вільям Галлас
- Йон Арне Ріісе
- Патрік Бергер
- Джолеон Лескотт
- Веслі Морган
- Антоніо Валенсія
- Крістіан Пануччі
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Глен Джонсон
- Мікаель Сільвестр
- Девід Джеймс
- Мартін Шкртел
- Денні Дрінквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массімо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудічіні
- Чарлі Адам