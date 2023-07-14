Українські футболісти Олександр Зінченко та Андрій Шевченко є амбасадорами благодійної платформи UNITED24. Вона ініційована президентом України Володимиром Зеленським задля допомоги країні у війні з Росією.

До теми Шевченко та Зінченко відвідали ліцей на Чернігівщині, який зруйнували росіяни: чутливі фото

У травні гравці прибули у Київ і домовились про проведення матчу на підтримку України Game4Ukraine. Він відбудеться у Лондоні 5 серпня. У ньому зіграють команди зірок, де капітанами будуть Зінченко та Шевченко.

Метою матчу буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Він був знищений російськими окупантами. Організатори поступово оголошують імена зіркових учасників гри.

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Новим учасником зустрічі стане спортивний директор Шахтаря Даріо Срна. Хорват провів в Україні більшу частину своєї ігрової кар'єри. З інших зірок футболу участь у матчі Game4Ukraine візьмуть наступні гравці: