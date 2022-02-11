Гарні новини від збірної України

Нарешті ситуація в українській збірній покращується. Олена Білосюк отримала два негативні тести на коронавірус та змогла покинути самоізоляцію.

До теми COVID-19 вдарив по команді: склад України на жіночий спринт на Олімпіаді-2022

Титулована біатлоністка повернулась до команди та вже готується до коронної естафети. Також із самоізоляції вийшли сервісмен Іван Білосюк та масажист чоловічої збірної Михайло Гуменяк.

Такий розвиток подій дозволить Україні виступати четвірку на жіночу естафету, яка запланована на 16 лютого. Не виключено, що до цього часу від COVID-19 вилікується ще й Блашко.

На жаль, спортсменка не виступить у спринті, який відбудеться 11 лютого. Україну у гонці представлятимуть лише три біатлоністки – Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Нагадаємо, що саме ці три спортсменки перед гонкою були в обоймі Уроша Велепця.

Проблеми у збірній України