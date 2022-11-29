О подготовке к новому сезону биатлонистка Дарья Блашко рассказала в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала. Кроме того, она отметила, что стадион в Контиолахте является одним из любимых спортсменки.

Заметьте Не знаю, что будет, когда россиянин встретится на трассе с украинцем, – немецкий биатлонист Кюн

Как война повлияла на подготовку к новому сезону

Блашко нравится трасса и стрельба на финском стадионе. Она надеется на хорошие результаты во время выступлений в финском Контиолахте. Впрочем, подготовку к старту сезона биатлонистка начала поздно.

Из-за войны я поздно начала подготовку в этом году. Присоединилась к команде только в Обергофе,

– сообщила спортсменка.

Она также отметила, что в этом сезоне тренировалась с мужской сборной. Все сборы для команды были достаточно продуктивными, поскольку тренировались украинские спортсмены "и в дождь, и в снег" и провели очень много работы.

Тяжелые тренировки должны помочь украинцам показать хорошие результаты. Однако Блашко подчеркнула, что нужно дождаться первых стартов и тогда станет понятно, как пойдет сезон.

Обратите внимание Еще один "любитель великой страны": биатлонист бежал из России, сменив гражданство

Кто представит Украину в биатлонном сезоне 2022/2023

Новый сезон начнется сегодня в 14:15 с мужской индивидуальной гонки. Мужская сборная будет состоять из пяти участников, а именно:

Богдан Цымбал;

Антон Дудченко;

Тарас Лесюк;

Денис Насыко;

Артём Прима.

Заметим, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный в заявку на индивидуальную гонку не попал. Кроме того, он позже всех присоединился к команде. На это повлияли травма колена капитана и участие в выборах президента Федерации биатлона Украины.

А уже 30 ноября результаты тренировок сможет продемонстрировать женская команда. Вместе с Дарьей Блашко на трассу выйдут Юлия Джима, Елена Белосюк, Ирина Петренко и Анна Кривонос.