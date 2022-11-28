Первой гонкой в новом биатлонном сезоне 2022/2023 будет индивидуальная гонка у мужчин. Гонка начнется в 14.15 по киевскому времени.

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Украина в этой гонке будет представлена 5 биатлонистами:

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Денис Насико

Артем Прима

А вот капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный в заявку на индивидуальную гонку не попал.

Следует отметить, что гонка начнется в 14:15. Первый из украинцев Богдан Цымбал стартует в 14.21.30. Артем Прима будет стартовать аж сотым в этой гонке, и его старт ожидается в 15:01:00.