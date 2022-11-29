Про підготовку до нового сезону біатлоністка Дар'я Блашко розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу. Крім того, вона відзначила, що стадіон в Контіолахті є одним з улюблених для спортсменки.

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Як війна вплинула на підготовку до нового сезону

Блашко подобається траса та стрільбище на фінському стадіоні. Тож вона сподівається на гарні результати під час виступів у фінському Контіолахті. Утім, підготовку до старту сезону біатлоністка розпочала пізно.

Через війну я пізно розпочала підготовку в цьому році. Приєдналася до команди лише в Обергофі,

– повідомила спортсменка.

Вона також зауважила, що цього сезону тренувалася з чоловічою збірною. Усі збори для команди були досить продуктивними, оскільки тренувалися українські спортсмени "і в дощ, і в сніг" та провели дуже багато роботи.

Важкі тренування мають допомогти українцям показати хороші результати. Однак Блашко наголосила, що треба дочекатися перших стартів і тоді стане зрозуміло як піде сезон.

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Хто представить Україну в біатлонному сезоні 2022/2023

Новий сезон розпочнеться сьогодні о 14:15 з чоловічої індивідуальної гонки. Чоловіча збірна складатиметься з п'яти учасників, а саме:

Богдан Цимбал;

Антон Дудченко;

Тарас Лесюк;

Денис Насико;

Артем Прима.

Зауважимо, що капітан збірної України Дмитро Підручний до заявки на індивідуальну гонку не потрапив. Крім того, він пізніше за всіх приєднався до команди. На це вплинула травма коліна капітана та участь у виборах президента Федерації біатлону України.

А вже 30 листопада результати тренувань зможе продемонструвати жіноча команда. Разом з Дар'єю Блашко на трасу вийдуть: Юлія Джима, Олена Білосюк, Ірина Петренко та Анна Кривонос.