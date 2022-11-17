27-летний биатлонист больше не будет выступать под российским флагом. Виктор Плицев продолжит карьеру Северной Македонии. Он стал еще одним российским спортсменом, избравшим развитие карьеры, а не любовь к загнивающей стране, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Плицев сможет выступать за новую страну уже в начале нового сезона. Виктор будет соревноваться на Кубке IBU.
Что известно о Викторе Плицеве
- В своем активе победы на этапах Кубка России.
- В сезоне-2016/2017 трижды выступал за юниорскую сборную.
- Плицев – двукратный чемпион мира среди юниоров и юношей. В 2014-м стал первым в составе эстафеты в Преск-Айле и в 2016-м – в эстафете в Чейле Градистее.
Состоялось в российской сборной пополнение. Уже бывшая украинская биатлонистка Екатерина Бех после 24 февраля сбежала в родную страну и получила вид о возвращении российского паспорта. Однако сбежавшая спортсменка сможет соревноваться только с землячками.
Недавно Россия потеряла двух талантливых художественных гимнасток – Веру Туголукову и Анастасию Симакову.